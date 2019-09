Deniss Rodmens aicina sportistus "iznākt no skapja"

"Viena lieta, ar kuru es patiesi lepojos, ir, ka geju kopiena izvirzījās sportam priekšplānā manis dēļ," ESPN citē Rodmena teikto. "Es biju uz "Sports Illustrated" žurnāla vāka peldbiksēs un nokrāsots ar kosmētiku. Biju spilgts, ievērojams un darīju to arī turpmāk. Cilvēki teica: jā, mums šis puisis patīk, viņš nav kautrīgs un neslēpjas."

"Domāju, ka sportā ir diezgan daudz geju. Viņi gan, visticamāk, ir biseksuāļi nevis geji. Novēlu viņiem visiem "iznākt no skapja". Mūsdienās tas jau ir pieņemami. Iznāciet no skapja, labi atpūšaties un izbaudiet to," teica Rodmens.