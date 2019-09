Livingstons paziņo par karjeras beigām

"Šona karjera ir viens no visu laiku iedvesmojošākajiem stāstiem profesionālā sporta vēsturē. Visi tie pārdzīvojumi un ciešanas, kam viņš gāja cauri jau karjeras pašā sākumā, tikai liecina par to, cik liels profesionālis viņš ir. Livingstons sevī iemieso visu, ko varētu vēlēties no profesionāla sportista, bet vēl vairāk - no cilvēka," sportistam komplimentus veltīja Maiers.