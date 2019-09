"Mogo" zaudē jaunpienācējiem "Olimp"; "Liepāja" uzvar "Prizmu"/IHS

Vārtus spēles septītajā minūtē ar metienu no distances guva pieredzējušais Georgijs Pujacs, ar 1:0 izvirzot vadībā viesus, bet nepilnas piecas minūtes vēlāk ar spēcīgu metienu Vladimirs Mamonovs realizēja skaitlisko vairākumu, izlīdzinādams rezultātu. Līdzīgs vārtu guvums divas minūtes vēlāk padevās Ņikitam Koļesņikovam, pirmajam periodam noslēdzoties par labu mājiniekiem - 2:1.

Otrais periods ilgu laiku ritēja sīvā cīņā, abām komandām laiku pa laikam apdraudot pretinieku vārtus, tomēr bez panākuma. To otrā perioda 12.minūtē mainīja Emīls Ezītis, kurš uzbrukuma zonā pie iemetiena apļa palika nepiesegts. To pamanīja viņa komandas biedri, ripu ātri nogādājot līdz spēlētājam, kurš apmānīja Henriju Anču, izlīdzinot rezultātu 2:2. Perioda turpinājumā komandas spēlēja piesardzīgi, ar uzbrukumiem neaizraujoties, līdz ar to 40 minūtes noslēdzās neizšķirti 2:2.