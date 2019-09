Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Interesanti, bet mūsu "Dinamo" jau pēdējais...

Droši vien viena no atbildēm būs, ka galvenie favorīti vēl nav optimālajā kondīcijā. Kas vajadzīga tikai izslēgšanas spēlēs, tāpēc rudeņos šad tad tabula ir it kā neloģiska, ļaujot uz laiku izcelties citiem.

Bet “Avtomobilist”, kuru “Latvijas Dzelzceļa kausā” itin viegli ar 3:1 pieveica mūsu dinamieši, KHL uzvarējis visās sešās spēlēs. Jā, vienu reizi tas noticis papildlaikā, vēl vienu reizi bullīšos, taču, ja par jebkuru uzvaru dod divus punktus, tad vienalga, kā tā gūta. Slavenais Pēterburgas SKA sasists ar 5:2, Ufā ar 2:0 pieveikts viens no Austrumu konferences oligarhiem “Salavat Julajev” un uzvarēts arī konkurents Urālu derbijā – Magņitogorskas “Metallurg” - 3:2 (bullīšos).

Starpsezonā pazaudējuši trīs labus uzbrucējus (S. da Kosta, Parē, Krikunovs), urālieši arī ieguva krietnu papildinājumu (Plets, Maceks no NHL), mājās atgriezās krievu hokeja labākais plejmeikers Pavels Dacjuks, taču “Avtomobilist” savas uzvaras guvis bez Dacjuka un bez viena no pēdējo gadu metējiem Goliševa. Jā, Naidžels Douss atkal ir labākais visā KHL (5+3), vārtos izcils ir Jakubs Kovāržs, bet laikam jau ļoti labs treneris ir arī Martemjanovs. Kurš 2011. gadā īsu brīdi bija galvenais treneris “Avtomobilist”, trenera autoritāti nopelnot Habarovskā un nu 56 gadu vecumā ir viens no veiksmīgākajiem KHL.