FIFA piešķir papildus finansējumu LFF treneru izglītībai

FIFA pieņēma lēmumu, balstoties uz LFF veidotā projekta pieteikumu un tā izmaksu tāmi. Summa tiks pārskaitīta vienā maksājumā un būs paredzēts izmantošanai periodā no 2016. līdz 2018. gadam.

"Treneru izglītība ir viens no pamatiem futbola attīstībai valstī, un mēs turpinām aktīvi strādāt pie šī futbola attīstības bloka. Tā ir arī LFF prioritāte, un tas tika ņemts vērā, pretendējot uz projektiem finansējuma piesaistei tieši treneru izglītības segmentam. Ticu, ka tas dos būtisku pienesumu ilgtermiņā. Pirms stāšanās amatā kandidātu programmā paudu viedokli, ka LFF ir jānodrošina iespēja treneriem smelties pieredzi un zināšanas dažādās apmaiņas programmās gan tepat Latvijā, gan ārzemēs, ka LFF jānodrošina ārvalstu speciālistu vizītes, lekcijas un praktiskas nodarbības dažādos Latvijas reģionos. Attiecības ar starptautiskajām futbola organizācijām ir viena no LFF prezidenta galvenajām funkcijām. Esmu gandarīts, ka LFF Izglītības daļai būs vairāk iespēju papildus semināru, kursu rīkošanai, no kā iegūs visa Latvijas futbola sabiedrība," sacīja LFF prezidents Kaspars Gorkšs.