Martins Dukurs: Ceru, ka pārmaiņas komandā būs uz labo pusi

TVNET: Martin, jaunajai sezonai esi sācis trenēties jau kopš maija. Cik ilgi tev bija pārtraukums no iepriekšējās sezonas beigām līdz atkal esi iekšā darba ritmā?

Martins Dukurs: Aprīlis bija pilnīgi ārā, maijā jau katrs no mums sāka nedaudz gatavoties nometnēm, lai sākumā tajās nebūtu tik grūti. Domāju, ka katrs mājās pagatavojās - paskrēja, pataisīja preses, muguras, ar riteni pabrauca, tā lai nometnēs būtu vieglāk.

M.D.: Gatavoties nav obligāta prasība, bet es zinu, ka, ja to nedara, cik grūti ir. Īpaši grūti bija pēc pagājušā gada traumas, kad izoperēja celi. Ļoti grūti bija atsākt. Pēc tam es to jutu vēl pāris mēnešus uz priekšu, tāpēc, lai foršāk justos vasarā, labāk to sajūtu īsti nemaz nelaist vaļā. Tad ir kaut kādas mazās traumiņas, kuras visu laiku vajā. Tās ir jāsadziedē.