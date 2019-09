"Dinamo" piedzīvo pirmo zaudējumu savā laukumā

Spēli aktīvāk iesāka mājinieki, kuri pēc mazāk nekā piecām nospēlētām minūtēm jau nopelnīja pirmo iespēju vairākumā. Vairākums ilgstoši nenoveda pie reālām vārtu gūšanas iespējām, līdz no aizvārtes ar ripu izslidoja Ulstrēms, kura pirmais metiens tika atvairīts, bet uzreiz pēc tam ripa atlēca uz viņa nūjas lāpstiņas, uzbrucējam ar atkārtotu metienu panākot 1:0. Turpinājumā iniciatīva aizvien piederēja mājiniekiem, kuri ieguva vēl divas iespējas spēlēt skaitliskajā vairākumā. Šajā laika sprīdī "Lokomotiv" vārti vairākkārt tika apdraudēti, tomēr bez panākumiem.

Pirmā perioda izskaņa rīdziniekiem noslēdzās krietni neveiksmīgāk nekā tā sākums, jo 17.minūtē pēc izspēlēta iemetiena "Dinamo" aizsardzības zonā, pie ripas tika Pāvels Kudravcevs, kurš izdarīja ātru metienu, bet Kristers Gudļevskis to novirzīja uz laukuma apmali. Pie atsistās ripas nonāca Rušans Rafikovs, kurš ar spēcīgu šķēlienu, raidīja to augšējā vārtu stūrī, izlīdzinot rezultātu. Ar neizšķirtu 1:1 arī noslēdzās pirmās 20 minūtes.

Trešajā periodā rīdzinieki ātri nonāca iedzinējos, jo pēc ilgstošas ofensīvas ar spēcīgu metienu no zilās līnijas, 3:2 panāca Ņikita Čerepanovs. Pēc sešām nospēlētām minūtēm pie Gudļevska vārtiem izveidojās neliels haoss, tomēr "Dinamo" spēlētājiem to veiksmīgi izdevās neitralizēt. Atlikušajā laikā "Lokomotiv" iniciatīva lēnām pagaisa, un to pārņēma "Dinamo", kas pēdējās trīs līdz četras minūtes izmisīgi centās atspēlēties. Mājinieki pat noņēma vārtsargu, tomēr skaitliskais pārākums nedeva cerēto rezultātu, piedzīvojot jau ceturto zaudējumu šosezon.