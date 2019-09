Kazakevičs kritizē virslīgas klubu vēlmi samazināt asociācijā sagatavoto spēlētāju skaitu

"Kā alternatīva viņiem ir – paņemt talantīgākos 15 gadīgos puikas un četrus piecus gadus aktīvi strādāt pie tā, lai šis spēlētājs izaugtu līdz pirmajai komandai nepieciešamajām prasībām. Ekonomiskie apstākļi diktē to, ka mūsu klubiem jāstrādā ilgtermiņā un gudri, lai kļūtu konkurētspējīgi Eiropas līmenī. Jābūt balansam – vietējo jauno spēlētāju iesaiste un kvalitatīvu, motivētu ārzemnieku piesaiste. Diez vai kādreiz Latvijā būs tik bagāti klubi, ka varēs uzreiz nopirkt eirokausu grupu stadijas cienīgu komandu. Bet ar ilgtermiņa darbu tas varbūt nav nemaz tik neiespējami," secina Kazakevičs.

Izskatot virslīgas klubu lūgumu, LFF Klubu sacensību komiteja nolēma virzīt LFF valdei uz apstiprināšanu uz trīs gadiem no 2020. līdz 2022.gadam spēlētāju limitu virslīgas čempionātā 8+3, no kuriem vismaz trim spēlētājiem ir jābūt federācijas sagatavotajiem spēlētājiem, savukārt spēlētājiem, kuri nav federācijas sagatavotie spēlētāji, piemērojama pieteikuma maksa, kas tiktu novirzīta elites futbola attīstībai. Spēlētāju pieteikuma limits virslīgas čempionātam tiktu atcelts.

Viņš labi saprotu klubu vadības pozīciju, pamatojot ar to, ka viņi nevēlas tērēt laiku un resursus jaunatnes skolām, dublieriem, infrastruktūrām.

"Viņi grib šobrīd maksimāli daudz naudas iztērēt pirmajai komandai. Viņi grib paņemt pieredzējušāku spēlētāju, kurš jau šobrīd gatavs dot vēlamo rezultātu. Un tādā veidā varbūt izdotos pārvarēt par vienu kārtu vairāk eirokausos. Tas pats "Riga" klubs šīs vasaras piemērs liecina, ka esošā limita ietvaros ar četriem līdz septiņiem vietējiem spēlētājiem vienlaikus laukumā un ar vietējo treneri komanda sasniedza ļoti labu rezultātu. Tātad iedoma par to, ka esošā sistēma traucētu sasniegt rezultātu, ir diezgan apšaubāma. Cita lieta – virzība uz limita maiņu ir, ir skaidra un šobrīd saprātīga," stāsta Kazakevičs.

Viņaprāt, ja LFV priekšlikums tiks pieņemts, futbola izlases galvenajam trenerim nebūs vairs pat spēlētāju no Latvijas virslīgas.

"Liela daļa no tās mūsu U-19 izlases, kas pirms diviem gadiem bija soļa attālumā no finālturnīra, ir ar regulāras spēļu prakses trūkumu. Viņu situāciju ārzemju klubos ietekmēt nevaram, bet mēs varam motivēt Latvijas klubus parūpēties par mūsu futbola nākotni. Es neredzu klubu vai LFV vīziju par to, kā uzlabot šo situāciju. Nevajag pretnostatīt izlases rezultātus pret klubiem un nacionālo čempionātu. Abi iet roku rokā," stāsta Kazakevičs.