"Ventspils" ķers rokā RFS, "Riga" pirmoreiz sezonā gribēs pārspēt Valmieras klubu

"Metta" pēdējā kārtā "Skonto" stadionā Rīgā ar 0:5 cieta sagrāvi pret valsts čempioniem no "Riga". Ar 23 punktiem 26 cīņās Rīgas vienība tikai par trim punktiem atpaliek no priekšpēdējā vietā esošās "Daugavpils". "Ventspils" nav zaudējusi jau 10 spēles pēc kārtas, kopš 18.kārtas mača, kad Kurzemes derbijā viesos ar 0:4 atzina "Liepājas" pārākumu. Komandai, kura atrodas trešajā vietā, šīs pozīcijas saglabāšana nodrošinātu startu Eiropas kausos nākamgad. Tomēr tikai četri punkti un spēle vairāk ir "Rīgas Futbola skolai" (RFS). Tāpēc katra spēle ventspilniekiem ir mukšana no aizmugurē jūtamā "Spartaka" un dzīšanās pakaļ RFS.