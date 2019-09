"Metta" mača kompensācijas laikā izrauj rezultatīvu neizšķirtu pret "Ventspili"

"Metta" izcīnīja svarīgu punktu cīņā par izvairīšanos no pārspēlēm, kamēr "Ventspils" zaudēja punktus cīņā par otro vietu.

Viesu izpildītais soda sitiens trāpīja pa vārtu pārliktni, bet pāris minūtes vēlāk rīdziniekus no vārtu zaudējuma glāba Dāvis Ošs. Lai gan "Ventspils" spēlēja vairākumā, nākamos vārtus guva "Metta" - četras minūtes pirms puslaika beigām Masangane apspēlēja vairākus ventspilniekus un piespēlēja bez uzmanības atstātajam Ričardam Žaldovskim, kurš dubultoja mājinieku pārsvaru.

Otrā puslaika ievadā, 52.minūtē, Daniils Ulimbaševs ar spēcīgu sitienu no aptuveni desmit metriem vienus vārtus atguva. Spēle turpinājās uz abu komandu vārtiem, un četras minūtes vēlāk Ulimbaševs pēc Romāna Mickeviča piespēles ar galvu sita bumbu vārtos un panāca 2:2.

"Metta" pēdējā kārtā "Skonto" stadionā Rīgā ar 0:5 cieta sagrāvi pret valsts čempioniem no "Riga". Ar 24 punktiem 27 cīņās Rīgas vienība tikai par diviem punktiem atpaliek no priekšpēdējā vietā esošās "Daugavpils". "Ventspils" nav zaudējusi jau 11 spēles pēc kārtas, kopš 18.kārtas mača, kad Kurzemes derbijā viesos ar 0:4 atzina "Liepājas" pārākumu. Komandai, kura atrodas trešajā vietā, šīs pozīcijas saglabāšana nodrošinātu startu Eiropas kausos nākamgad. Tomēr tikai trīs punkti vairāk ir "Rīgas Futbola skolai" (RFS). Tāpēc katra spēle ventspilniekiem ir mukšana no aizmugurē jūtamā "Spartaka" un dzīšanās pakaļ RFS.