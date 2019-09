Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: RFS, "Ventspils" vai "Spartaks"

Toties tālāk… Praktiski skaidrs, ka uz pārējām medaļām pretendē vairs tikai trīs komandas - RFS, FK "Ventspils" un Jūrmalas "Spartaks". Valmieras komanda - tikai ļoti teorētiski, jo arī no 4. vietas to tagad šķir 5 punkti. Par šo vietu valmierieši vēl noteikti paspēkosies, jo var taču notikt tā, ka 4. vieta dos iespēju piedalīties Eiropas līgas kvalifikācijas turnīrā - tas notiks tad, ja FK "Jelgava" neiegūs Latvijas kausu (visi uzskata, ka pusfināla iznākums starp 2. līgas komandu Liepājas "Karosta" un FK "Jelgava" jau ir skaidrs).

Varonīgi atspēlējušies no 0:2 un panākuši vadību 3:2, ventspilnieki tomēr neuzvarēja - 3:3. Pēdējā laikā FK "Ventspils" prezidents izsaka ļoti daudz pretenziju tiesnešiem un LFF vadībai, rodas pat iespaids, ka starp rindām viņš grib pateikt par tīšu Ventspils komandas "zāģēšanu" un par neļaušanu tai tikt trijniekā un nodrošināt piedalīšanos Eiropas līgā. Daļa taisnības - par tiesnešu kļūdām - viņam ir, to nevar noliegt, taču - tikai daļa taisnības. Varbūt derētu ieklausīties vārdos, ko pēc mača ar "Metta" uzrakstīja viens no bijušajiem FK "Ventspils" spēlētājiem - proti, varbūt vispirms tieciet skaidrībā ar to, kas jums notiek komandā un kāpēc jūs zaudējiet punktus spēlēs, kurās pretendents uz medaļām nedrīkst tos zaudēt (piemēram, mačos ar "Metta" ventspilnieki šosezon zaudēja 5 punktus).