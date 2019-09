FIFA par gada labāko futbolistu atzīst Mesi

Gada labākā trenera balvu saņēma Vācijas speciālists Jirgens Klops no UEFA Čempionu līgas uzvarētājas "Liverpool", finālā uzvarot citus konkurentus no Anglijas premjerlīgas - Mančestras "City" vadītāju Žuzepu Gvardiolu un Totenhemas "Hotspur" stūrmani Maurisio Početino.

Labākā vārtsarga balvu ieguva brazīlietis Alisons Bekers no "Liverpool", apsteidzot tautieti Edersonu no Mančestras "City", kā arī vācieti Marku-Andrē ter Štēgenu no "Barcelona".