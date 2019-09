"Ventspils" basketbolisti Ungārijā aizvada kvalifikācijas turnīra pirmo spēli

Mačs Ungārijā būs "Ventspils" pirmā oficiālā spēle sezonā, bet atbildes vizīte notiks 29.septembrī Ventspilī. Uzvarētājs divu maču summā iekļūs pamatturnīrā, kur to D apakšgrupā gaidīs Saloniku PAOK (Grieķija), Stambulas “Bešiktaš” (Turcija), Dižonas JDA (Francija), Klaipēdas “Neptūnas” (Lietuva), Brindisi “Happy Casa” (Itālija) un Saragosas “Tecnyconta” (Spānija). Šīm komandām pievienosies vēl viena komanda no turnīra kvalifikācijas otrās kārtas.

Pamatturnīrā vieta garantēta Latvijas čempionei "VEF Rīga", kas C apakšgrupā būs kopā ar Vācijas komandu Bambergas "Brose", Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, "Gaziantep" no Turcijas, "Peristeri" no Grieķijas un Nimburkas ČEZ no Čehijas. Šīm komandām pamatturnīra apakšgrupā pievienosies vēl divas kvalifikāciju pārvarējušās komandas.