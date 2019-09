Latvijas kausam futbolā šogad būs jauns īpašnieks; RFS pusfinālā pārspēj "Riga"

RFS komandā ar precīziem sitieniem izcēlās Vitālijs Jagodinskis un Darko Lemajičs, bet "Riga" komandas vienīgos vārtus guva Antonijs Černomordijs.

Jau trešajā minūtē pie brīvsitiena tika RFS, kas no aptuveni 18 metru atzīmes neizmantoja savu iespēju, jo bumba atdūrās mūrī. Brīdi vēlāk RFS nopelnīja stūra sitienu, no kura arī izdevās gūt vārtus. Pēc centrējuma soda laukumā bumba tika novirzīta uz tālo vārtu stabu, kur pirmais pie tās bija Jagodinskis, ar galvu raidot to vārtu tīklā. RFS dominance arī turpinājumā nerimās, jo devītajā minūtē soda laukumā pie labas sitiena pozīcijas nonāca bijušais "Riga" spēlētājs Lemajičs, tomēr viņa raidījums bija neprecīzs.

Mača turpinājumā temps nedaudz kritās, bet 24.minūtē bīstama situācija izvērtās pie RFS vārtiem. Pretinieku spēlētājs, lecot pēc bumbas, sadūrās ar vārtsargu Kasparu Ikstenu, tomēr epizode noslēdzās bez gūtām traumām vai vārtu guvuma. Pirmā puslaika otrajā pusē "Riga" vairākkārt izpildīja stūra sitienus, tomēr vārtus gūt neizdevās. RFS ik pa laikam centās aizskriet ātrajos uzbrukumos, kas lielākoties beidzās bez sitieniem līdz vārtiem. To gan mainīja Lemajičs, kurš jau tiesneša piešķirtajā kompensācijas laikā, soda laukumā saņēma bumbu no Tomaša Šimkoviča, slīdējumā raidot to vārtos. Pirmais puslaiks noslēdzās ar rezultātu 2:0 par labu RFS.

Otrā puslaika pašā sākumā iespēju no tuva distances neizmantoja Herdi Prenga, bet nepilnas trīs minūtes vēlāk no brīvsitienu izniekoja RFS. 58.minūtē teju vai visas cerības par vēl vienu Latvija kausu kliedēja Lemajičs un viņa precīzais sitiens ar galvu. Futbolists pēc izspēlēta stūra sitiena soda laukumā bija izveicīgākais, panākot 3:0. 76.minūtē laukuma centru ar bumbu pārvarēja Aleksandrs Solovjovs un no aptuveni 25 metriem izdarīja spēcīgu sitienu, kuru gan vārtsargs spēja atsist.

Divas minūtes vēlāk goda vārtus "Riga" labā guva Černomordijs, kurš pēc izpildīta stūra sitiena, uzlēca gana augstu, lai pirmais tiktu pie bumbas, ar galvu raidīdams to vārtos. Nepilnas desmit minūtes vēlāk "Riga" pie RFS vārtiem uztaisīja lielu drūzmu, beigās pat tiekot pie sitiena, kas padevās ļoti vājš. Trīs minūtes līdz mača beigām "Riga" izpildītais brīvsitiens atdūrās vārtsarga rokās, bet otrā laukuma pusē ātro pretuzbrukumu precīzi noslēgt nespēja Lemajičs un Šimkovičs.

Atlikušajā laikā "Riga" nespēja rādīt brīnumus, atvadoties no iespējas otro gadu pēc kārtas triumfēt Latvijas kausa izcīņā. RFS savā pirmajā Latvijas kausa finālā 26.oktobrī tiksies ar "Jelgavu".

"Riga" šajā turnīrā dalību sāka no astotdaļfināla, kurā ar 6:0 pārliecinoši uzveica Rīgas "SuperNova", bet ceturtdaļfinālā ar rezultātu 4:0 pārspēja pirmās līgas komandu "Tukums 2000"/TSS. Tikmēr sīvākā sāncense RFS pirms nokļūšanas pusfinālā pretim saņēma krietni spēcīgākus pretiniekus. Astotdaļfinālā ar 2:1 pārspēta "Valmiera Glass ViA", bet ceturtdaļfinālā ar tādu pašu rezultātu pieveikta "Liepāja".

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pirmajā "Viensviens" Latvijas kausa futbolā pusfinālā Liepājas stadionā "Daugava" otrās līgas komanda Liepājas "Karosta" ar 0:5 atzina "Optibet" virslīgas kluba "Jelgava" pārākumu.

Latvijas kausa futbolā fināls šogad notiks 26.oktobrī Jelgavā. Titula cīņa notiks Zemgales Olimpiskā centra stadionā. Iepriekšējo un vienīgo reizi Latvijas kausa fināls tur notika 2014.gadā, kad mājiniece "Jelgava" pēcspēles sitienu sērijā pārspēja "Skonto".

Pērn par Latvijas kausa čempioni pirmo reizi vēsturē kļuva "Riga" vienība, kas finālspēlē tikai pēcspēles sitienu sērijā pārspēja "Ventspili".

Latvijas kausa izcīņas vēsturē kopš 1936.gada pie prestižās trofejas tikušas 37 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas cēlušas 11 dažādas vienības.

Turnīra titulētākā komanda ir vairs neeksistējošā "Skonto", kas no 1992. līdz 2012.gadam turnīrā triumfēja astoņas reizes.