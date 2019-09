Timma gūst 16 punktus pret Štelmahera trenēto "Kalev"/"Cramo"

Timma laukumā pavadītajās 22 minūtēs un 53 sekundēs realizēja visus trīs divpunktu metienus, vienu no deviņiem tālmetieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Viņš sezonas pirmajās divās spēlēs realizēja vien vienu no 20 "trejačiem".