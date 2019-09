Gulbim neliels kāpums ATP rangā

Pirmo trijnieku aizvien veido leģendārais trio - līderis Novaks Džokovičs no Serbijas, četrkārtējais "US Open" čempions spānis Rafaels Nadals un šveicietis Rodžers Federers. Ceturtais ir Daniils Medvedevs no Krievijas, kurš tikai šovasar debitēja labāko desmitniekā, bet viņam seko Dominiks Tīms no Austrijas. Sestais ir Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs, tālāk seko grieķis Stefans Cicipas un japānis Kei Nišikori. Devīto vietu ieņem Karens Hačanovs no Krievijas, bet labāko desmitnieku noslēdz spānis Roverto Bautista-Aguts.