Medijs nosauc Eirolīgas Top 100 spēlētājus; no latviešiem visaugstāk Strēlnieks

Bertāns pagājušajā sezonā spēlēja Itālijas klubā Milānas "AX Armani Exchange Olimpia", apliecinot sevi kā vienu no labākajiem trīspunktu metējiem Eirolīgā.

Pagājušajā sezonā Bertāns tālmetienus Eirolīgā realizēja ar 53,62% precizitāti. 22 spēlēs viņš trāpīja 37 no 69 trīspunktu metieniem. Vidēji spēlē latvietis guva 6,4 punktus.

"Eurohoops" dēvē Bertānu par "slepkavu" no tālās distances ar ļoti ātru metienu. Trīspunktu metienus viņš spēj realizēt gan no brīvām pozīcijām, gan atraujoties no pretinieka pēc blokiem.