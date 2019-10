TTT leģionāre Hafa - strītboliste ar volejbola pieredzi

"Havajās sākumā spēlēju zāles volejbola, nevis basketbola komandā. Pēc tam pārgāju uz basketbolu, kur biju garā spēlētāja, kas nemeta no distances un nedarīja neko. Gada laikā kopā ar treneriem ļoti daudz strādājām ar svariem, lai uzlabotu spēku. Tika panākts milzīgs progress arī metienā un bumbas pārvaldīšanā.," par studiju laiku stāsta spēlētāja, kura šobrīd izceļas ar labu trīspunktu metienu. "Volejbols attīstīja metienu bloķēšanas laika izjūtu, lēcienu un kustību laukumā."

Pēc studiju beigām basketbolisti draftēja Ņujorkas "Liberty", izvēloties Hafu ar 26. kārtas numuru, taču komandā iekļūt neizdevās, jo četras dienas pirms regulārā turnīra sākuma viņu no komandas atskaitīja. TTT rindās basketboliste nonāca jau pirms gandrīz pusotra mēneša kā pirmā no viesspēlētājām, bet nedēļu vēlāk viņai pievienojās komandasbiedrene šīs vasaras gaitās 3x3 basketbolā.

"Mēs nemaz nezinājām, ka spēlēsim Rīgā. Spēlējām vienā komandā un ieminējos Hārperei, ka saņēmu piedāvājumu no "TTT Rīga". Dažas nedēļas vēlāk viņa atbildēja, ka arī ir noslēgusi līgumu ar to pašu komandu, par ko biju priecīga," par ceļu no 3x3 basketbola uz Rīgu vēstīja Hafa. "Nedēļas nogalēs piedalījāmies 3x3 basketbola turnīros, kur mūs savāca kopā. 3x3 basketbola formātā uzlaboju prasmi pārvietoties laukumā, kā arī spēli aizsardzībā."