Ostapenko sasniedz Pekinas "Premier" dubultspēļu pusfinālu

Ostapenko un viņas pāriniece Jastremska pirmās kārtas mačā ar rezultātu 6-4, 2-6, 10-4 uzvarēja amerikānieti Vaniu Kingu un Moniku Nikulesku no Rumānijas, bet otrās kārtas mačā jeb astotdaļfinālā ar rezultātu 6-4, 6-4 pārspēja sacensību favorītes Suveju Sje no Taivānas un Barboru Stircovu no Čehijas, kuras turnīrā bija izliktas ar pirmo numuru.