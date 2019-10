Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Koziola/Kalvīša pakta trejgade

Neurķējoties svešās kabatās, bet tikai informācijai – lielākais ziedotājs 2018. gadā bijusi "Latvijas Gāze" (300 000), otrajā vietā atstājot virslīgas atbalstītāju "Optibet" (88 000), bet uz goda pjedestāla trešā pakāpiena ar 50 000 eiro - a/s "Dinamo". Valsts dotā daļa - 643 224 - gan ir vislielākā un atšķirībā no vecajiem laikiem, valsts katrā pasākumā nu netiek lamāta un pelta. Mani mazliet samulsināja kāds ieraksts izdevumu daļā - 113 520 eiro piesaistītajam LV izlases galvenajam trenerim, proti, Bobam Hārtlijam. Pēc neoficiālas informācijas, šis cipars esot lielāks, bet neba nu es iestāšos pret Hārtliju, kurš katrā tikšanās reizē nāk pretī ar smaidu sejā un vārdiem: "Liels draugs!" Tā kā arī pats jebkurā dzīves situācijā mīlu ironizēt, šo uzrunu uzņemu kā draugs. Principā tas arī ir Koziola/Kalvīša brigādes lielākais trumpis - augstas klases izlases galvenais treneris. Kurš turklāt ap sevi vienmēr spēj radīt labu gaisotni.

Par spēles saturu nediskutēsim - mēs tiešām pasaules čempionātos pēdējos trijos gados neesam zaudējuši sava līmeņa izlasēm, nu varbūt Vācijai Ķelnē, un uz āru izskan tāda sajūsma, it kā Latvija būtu vismaz pasaules čempions. Arī tā ir viena no jaunās valdīšanas iezīmēm - labs PR. Nebūšu tik strikts, kā kāds hokeja dzīves aktīvs darbinieks ar 30 gadu stāžu, kurš uz vaicājumu, ar ko atšķiras Lipmana valdīšana no Kalvīša trejgades, atbildēja šādi: "Nekā, tikai tagad ir vairāk šoroha un labāks PR." Kas nebūt nav mazsvarīgi - Hokeja federācijai šobrīd ir gana laba aura.