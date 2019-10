Noskaties: NBA zvaigzne Deiviss pārliecinoši debitē "Lakers" rindās

Deiviss laukumā pavadīja 18 minūtes, kuru laikā viņš realizēja 9 no 13 divpunktu metieniem un 4 no 6 soda metieniem, taču netrāpīja 3 tālmetienus.

Džeimss arī nospēlēja 18 minūtes, kuru laikā viņš iemeta 5 no 8 divpunktu metieniem un 5 no 8 soda metieniem, taču nerealizēja 2 tālmetienus.

"Warriors" sastāvā 18 minūtēs 18 punktus guva Stefans Karijs, kurš trāpīja 4 no 6 divpunktu un 1 no 5 trīspunktu metieniem, kā arī 7 no 8 soda metieniem.