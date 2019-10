Ostapenko jaunā trenere Bartoli: Mums ir līdzīgi raksturi

"Domāju, ka kopumā aizvadīju labu spēli. Labi servēju, labi situ pa bumbiņu. Nupat ierados no Ķīnas, tāpēc nebija daudz laika pierast pie laika zonu maiņas. Dažreiz tas varbūt pat nāk par labu, jo īsti nesaproti, kas laukumā notiek, tāpēc vienkārši koncentrējies cik vien spēj," sacīja Ostapenko.

"Esmu ļoti priecīga par viņas spēli. Nav viegli mērot tādu ceļu, pārceļoties no viena kontinenta uz otru, turklāt bija jāpārceļas arī no āra laukuma uz iekštelpām. Tas ir grūti, it sevišķi sezonas beigās, kad spēlētājām ir sakrājies nogurums," teica Bartoli.