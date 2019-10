Stojanovičs: Vārtos būs Vaņins, kurš pildīs kapteiņa pienākumus un kuram tā būs 100.spēle izlasē

Kāds no Polijas žurnālistiem mēģināja no trenera saņemt atbildi uz jautājumu, kurš no uzbrucējiem rīt dosies laukumā, norādot uz Vladislavu Gutkovski, kurš spēlē Polijas tikai otrajā pēc spēka līgā, bet pavasarī atstāja labu iespaidu mačā ar Poliju. "Kaut arī Gutkovskis spēlē otrajā Polijas līgā, izlasē viņš darbojas labi," apmierināts ar futbolista paveikto izlasē ir Slaviša. "Vēl viens uzbrucējs mums ir Šveices augstākajā līgā. Mums nav daudzas vārtu gūšanas iespējas, bet lielākā daļa no tām šajā ciklā bija pret Poliju. Redzēsim, kā būs rīt, jo pret Ziemeļmaķedoniju mēs spēlējām ar diviem uzbrucējiem."