Kas jauns hokejā? Runā Matulis: "Kurbads" un tā sekotāji

Klubs, kurš visvairāk satricinājis Latvijas hokeja sabiedrību, noteikti ir Rīgas “Olimp”. Vispirms ar savu parādīšanos it kā ne no kurienes, tad ar kluba uzrakstu uz formas krievu valodā, visbeidzot ar spēli. Jā, liela daļa olimpiešu pērn valkāja “Prizmas” formu, taču šogad tā ir mazliet cita kvalitāte. Kāpēc? Iespējams, viens no iemesliem ir “Olimp” finanšu iespējas.

Sava loma “Olimp” labajā spēlē noteikti ir tā galvenajam trenerim Jurijam Agureikinam, kurš divdesmit gadus bija “trimdā” Daugavpilī. Jurijs ir ļoti labs komandas klimata veidotājs, hokeju pārzina no A līdz Z, ne velti savulaik bija pirmais NHL skauts bijušajā PSRS. Agureikins uz soliņa ar piezīmju grāmatiņu komandas vienā galā, Nikolajs Sirotkins – otrā, bet pa vidu daudzi bijušie Latvijas izlases spēlētāji, kuriem piejaucēti daži labi metēji un krietni dušīgs jauno spēlētāju arsenāls. Maksims Širokovs – Georgijs Pujacs, Dmitrijs Korņilovs – Aleksejs Širokovs – Renārs Undelis – tāds ir “Olimp” pirmais piecnieks. Otrajā – vēl nesen KHL spēlējušais Vitālijs Šulakovs, Aleksandrs Jerofejevs, no VHL mājās pārbraukušie Nikolajs Jeļisejevs un Kirils Galoha, kā arī Vladislavs Koniševs. Ja kāds mūsu klubs var dabūt mājās spēlētājus no Eiropas, tikai apsveicu. Plus vārtos pieminētais Muštukovs.