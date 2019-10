Ontužāns: Trenējos ar pirmo komandu, bet sastāvā tikt ir ļoti sarežģīti

"Bavārijā aizvadīju labu turnīru ar Augsburgas komandu. Ļoti labi atceros to dienu, kad "Bayern" pārstāvji piezvanīja manam tēvam un uzaicināja uz pārbaudi. Fantastiska iespēja, tādu garām laist nedrīkstēju," sportistu citē laikraksts "Diena". "Protams biju uztraucies, bet labi sevi pierādīju treniņos, pēc kuriem mani uzaicināja uz spēlēm. To dienu nekad neaizmirsīšu, jo nokļuvu vienā no pasaules lielākajiem futbola klubiem."