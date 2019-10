Stojanovičs: Ja zinātu konkrētu recepti, šobrīd būtu mierīgāks

"Kādas ir mūsu izredzes konkrētā mačā? Tas ir atkarīgs gan no mums, gan arī no pretiniekiem. Mums jābūt vislabākajā līmenī un jācenšas būt maksimāli labiem pretējā laukuma pusē, lai atrastu veidu, kā gūt vārtus. Tā nu tas ir. Ja zinātu konkrētu recepti, šobrīd būtu mierīgāks. Taču tāds ir futbols. Mums ir jābūt gataviem. Tad jau arī redzēsim, kas notiks," teica treneris.

"Jā, laikapstākļi šeit diezgan ievērojami atšķiras no tā, kas šobrīd valda Latvijā. Varbūt pat divdesmit grādu starpība. Taču tā ir daļa no futbola. Jau pašā sākumā zinājām, ka te būs karsti. Abām komandām būs vienādi nosacījumi. Ja paskatāmies uz Izraēlas sastāvu, tur daudzi ir no Eiropas klubiem. Tātad arī viņiem sanāk klimata maiņas. Tā ka tas nekādā ziņā nedrīkst būt aizbildinājums," sacīja Stojanovičs.