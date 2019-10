Pētījums: Eiropas BMX čempionāts Latvijas un Vidzemes reģiona ekonomikai piesaistījis vairāk nekā 800 000 eiro

Viens no galvenajiem faktoriem tik lielai atsaucībai bija iespēja BMX sportistiem iegūt punktus 2020. gada Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijai, kas savukārt piesaistīja sacensībām visus Eiropas spēcīgākos elites klases BMX sportistus. Vislielākā delegācija bija mājiniekiem – Latvijas godu pārstāvēja 237 sportisti jeb 22% no kopējā dalībnieku skaita.

Savukārt ārvalstu braucēji veidoja atlikušos 78%, no kuriem visvairāk (161) sportistu bija no Francijas. Apkopotā statistika liecina, ka komandas Valmierā vidēji uzturējās 4,6 dienas, nakšņojot Valmierā, kā arī apkārtējos novados un pilsētās (Cēsīs, Līgatnē, Smiltenē, Siguldā un citur). Sportistiem līdzi bija ieradušās vēl 2267 atbalsta personas. Jāatzīmē, ka plašā starptautiskā pārstāvniecība veicināja arī pasākuma tiešraides popularitāti – to vēroja 41,69 tūkstoši skatītāju no 74 pasaules valstīm.