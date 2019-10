Rīgas "Dinamo" papildlaikā uzvar "Baris" un no izbraukuma atved četrus punktus

Otrajā periodā joprojām aktīvāka bija mājinieku komanda, tāpēc kā auksta duša mājiniekiem 26.minūtē bija pēc Oskara Batņas un Koltona Gilisa piespēles no aizvārtes gūtie Riharda Mareņa no vārtu priekšas gūtie šosezon pirmie vārti līgā. Sešas minūtes vēlāk Alihans Asetovs pretuzbrukumā pārspēja "Dinamo" vārtuvīru Andreju Makarovu, taču vēl viens rīdzinieku gols no vārtu priekšas 35.minūtē atkal vadībā izvirzīja "Dinamo". Šoreiz piespēlētāja lomā bija Brendons Makmilans, bet Dārziņš ripu sagaidīja no labās puses - 2:1. Tā noslēdzās otrais periods, kurā arī vairāk pa vārtiem meta "Baris".