"Mogo" hokejisti Kontinentālā kausa pirmajā mačā uzvar Rumānijas čempioni

"Mogo" Brovari pilsētā Kijevas pievārtē C apakšgrupas mačā ar 5:3 (2:0, 1:0, 2:3) pārspēja Rumānijas čempioni Brašovas "Corona".

C grupas uzvarētāja iekļūs trešā posma F grupā, kur to sagaida Atirau "Beibaris" (Kazahstāna), Grodņas "Neman" (Baltkrievija) un Krakovas "Cracovia" (Polija). Šīs grupas spēles notiks no 15. līdz 17.novembrim Krakovā.