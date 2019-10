Gulbis ATP rangā zaudē 32 pozīcijas

Savukārt pirmajā desmitniekā izmaiņas notikušas tikai apakšgalā. Aizvien līdera godu ieņem serbs Novaks Džokovičs, otrais ir spānis Rafaels Nadals, bet pieredzējušais Rodžers Federers no Šveices ir trešais. Tālāk seko Daniils Medvedevs no Krievijas, austrietis Dominiks Tīms un Vācijas sportists Aleksandrs Zverevs. Septītais ir grieķis Stefans Cicips, bet par pozīciju pakāpies Karens Hačanovs no Krievijas.