Jēkabsone-Žogota tiksies ar FIBA Eiropa prezidentu

Šobrīd Jēkabsone-Žogota aktīvi strādā pie programmas veidošanas nākamajiem četriem gadiem, kas tiks prezentēta novembra beigās, pēc tam, kad būs notikušas individuālas tikšanās ar visiem LBS biedriem, lai pārrunātu to idejas un redzējumu. Paralēli tam viņai jādefinē arī Latvijas pozīcija ar basketbolu saistītos ārpolitikas jautājumos, tāpēc 30. oktobrī Anete Jēkabsone-Žogota tiksies ar Turgaju Demirelu, kurš ir FIBA Eiropa prezidents un FIBA Pasaule viceprezidents, kā arī bijušais Turcijas Basketbola federācijas prezidents.

"Ar lielu interesi gaidu tikšanos. Redzu daudzas paralēles - abi esam bijuši basketbolisti, kuri pēc karjeras beigām vēlas turpināt palīdzēt basketbolam. Demirela kungs arī ir spēlējis izlasē un kļuvis par Turcijas čempionu Stambulas "Galatasaray" sastāvā, es izcīnīju Turcijas čempiontitulu kopā ar Stambulas "Fenerbahce"," sacīja Jēkabsone-Žogota. "Mūsu gaidāmā tikšanās pierāda, ka basketbols stāv pāri kaislībām laukumā, kur abām šīm Stambulas komandām nav tās draudzīgākās attiecības. Vēlos pārrunāt to, kāda viņam bija pāreja no basketbola laukuma uz darbu kabinetā, un noteikti apspriest to, kā Latvija var vairāk iesaistīties FIBA lēmumu pieņemšanā."