FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Kurioza situācija gadījusies kādā Japānas otrās spēcīgākās futbola līgas spēlē, kurā Jamagatas "Montedio" komanda ar 3:0 uzvarēja "Ehime" vienību. Interesanti, ka spēles otros un trešos vārtus "Montedio" spēlētāji guva ar minūtes intervālu, turklāt ar sitieniem no savas laukuma puses. Precīzi sitieni no šādas distances futbolā ir retums, bet to paveikt divreiz minūtes laikā ir kas apbrīnojams.