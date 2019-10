Hārtlijs nosauc komandu, kura pēc viņa domām ir labākā KHL

"Mums izdevās izcīnīt 3 no 4 punktiem spēlēs pret CSKA. Nedomāju, ka daudziem tas ir pa spēkam. Protams, gribētos izcīnīt 4 no 4 punktiem, bet esmu apmierināts ar mūsu sniegumu," portālā "sport-express.ru" citēts Hārtlijs.

"Viņi to pierādīja "play-off", viņi to pierādīja regulārajā čempionātā. Viņi to pierāda arī tagad. Viņi spēlē labi gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Viņiem nav vājo vietu," uzskata "Avangard" un Latvijas izlases galvenais treneris.