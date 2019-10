Profesionāļa karjeras laikā 31 gadu vecais Fleminas piedalījies septiņās cīņās, visās astoņstūri atstājot kā uzvarētājs. Divas no cīņām viņš aizvadījis "Cage Warriors" organizācijā, kurā karjeru savulaik sāka tādas MMA zvaigznes kā Konors Makgregors, Maikls Bispings un Dens Hārdijs.

Ar "Cage Warriors" Fleminas parakstījis līgumu par piecām cīņām 18 mēnešu laikā. Pirmo no tām viņš aizvadīja pagājušās nedēļas nogalē Birmingemā pret līdz tam nepārspēto britu Džrodžu Hārdviku.

Madars Fleminas: Jā, visas cīņas laikā es biju diezgan pārliecināts, tikai nedarīju tik daudz, cik treneris no manis prasīja. Visi mani biedēja, ka viņš [Džrodžs Hārdviks] ir ļoti labs, stāvot kājās. Arī es visiem gribēju parādīt, ka varu labi cīnīties kājās un kauties. Trenera norādījumi gan bija pavisam savādāki, viņš gribēja, lai es vairāk kustos, lai neesmu tik daudz viņam priekšā. Gribēju nostāvēt ar viņu visus trīs raundus kājās, jo vienmēr man pretī gadās cīkstoņi, kuri jau pirmajā raundā iet kājās un gāž mani zemē. Biju jau pie tā pieradis un nekad tā īsti netiku līdz trīs raundiem, jo viņi ātri piekusa un es pretiniekus piebeidzu. Šis man bija izaicinājums vairāk pastāvēt, pasisties, pakauties.

M.F.: Neviens gan man to zaudējumu nedeva. Es neko nesapratu no džiu-džitsu un cīņas. Tas čalis mani visu laiku divus raundus gāza zemē. Bija brīdis, kad mana roka bija atlauzta uz otru pusi, bet es nepadevos. Paņēmu ar raksturu. Trešajā raundā viņu sāku sist un sist, bet viņš nekrita. Divi tiesneši atdeva viņam uzvaru, viens man. No tās cīņas daudz iemācījos. Astoņus mēnešus riktīgi nogruzījos, saņēmos, un te nu es esmu - profesionālis.