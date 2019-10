Tokijas olimpiskajās spēlēs varētu izmantot jaunu boksa tiesāšanas sistēmu

Boksam, kas bija viens no sporta veidiem olimpiskajās spēlēs antīkajā Grieķijā, pēc Riodežaneiro spēlēm pat draudēja izslēgšana no nākamo spēļu programmas. Starptautiskā amatieru boksa asociācija (AIBA) tika svītrota no 2020.gada Tokijas spēļu boksa turnīra organizētāju saraksta.

"Fujitsu" firmas, kura vadīja sistēmas izveidi, pārstāvis Hidenori Fujivara atzina, ka tiesāšana boksā ir subjektīva: "Ar acīm to nebija iespējams redzēt, kā tiesneši skaita punktus raunda laikā. Tas viss bija viņu galvās. Šobrīd daži tiesneši skaita galvā, daži to dara ar pirkstiem, bet daži veic piezīmes, lai noteiktu, kurš no bokseriem ir uzvarējis katrā no raundiem"