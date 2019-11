Rīgas "Dinamo" piedzīvo pēdējās minūtes zaudējumu "Soči" komandai

Pirmā perioda pirmajā pusē neliels pārsvars bija "Soči" hokejistiem, taču uzbrukumi ar rezultatīvām darbībām nenoslēdzās. Pirmie gan vārtus guva viesi, 12.minūtē Kristofera Berjlunda metienu no zilās līnijas pielabojot Sotniekam. Katra komanda spēles pirmajā trešdaļā pa vārtiem meta vien četras reizes.

Tiesa, nedaudz vairāk kā četras minūtes pirms pamatlaika beigām Bārtulis ar raidījumu no zilās līnijas panāca neizšķirtu, gūdams savus pirmos vārtus "Dinamo" sastāvā. Rīdzinieku prieki gan bija īsi, jo 31 sekundu pirms finālsvilpes Rosens uztvēra no laukuma malas atlēkušo ripu un raidīja to tīklā, izraudams mājiniekiem uzvaru.