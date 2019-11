Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Hārtlija mērķis – Pekina 2022

Kāpēc šāds tālšāviens, it kā ignorējot nākamo pasaules čempionātu Cīrihē? Vai Koziols jau izskaitļojis, ka konkurencē ar Somijas, Krievijas, ASV, Šveices, Norvēģijas, Itālijas un Kazahstānas izlasēm mums ceturtdaļfināls nespīd? Diezin vai.

Pasaules čempionāti nāk un iet, bet olimpiskās spēles ir tikai reizi četros gados, un dies to zina, vai Bobam viņa trenera karjerā vēl kādreiz būs šāda iespēja. Tāpēc prioritārs mums ir turnīrs, kas no 27. līdz 30. augustam notiks Rīgā. Kopā ar Latviju tur jau pēc ranga tikušas Francija un Itālija, ja nekas nenoies šķībi, tad ceturtajai jābūt Kazahstānai. Zīmīgi, ka tieši šajās novembra dienās (7. -10.), kad Hārtlijs ar saviem puikām aizvadīs četru izlašu turnīru Liepājā, astoņas citas izlases sāk savu gājumu uz Pekinu. Tās ir Taivana, Honkonga, Kuveita un Taizeme vienā grupā, Luksemburga, AAE, Kirgizstāna, Bosnija/Hercegovina – otrā. Kopā olimpiskajā turnīrā, ieskaitot visu pakāpju kvalifikācijas turnīrus, spēlēs 46 valstu izlases.

Modelis – pēdējo kvalifikācijas kārtu rīkot augustā, principā ir pareizs, jo tad visas šīs divpadsmit izlases var piesaistīt hokejistus no visām līgām, NHL ieskaitot. Kā to 2016. gadā veiksmīgi izdarīja Vācija, aizliekot priekšā kāju Latvijai un sekmējot jauno laiku atnākšanu Latvijas Hokeja federācijā. Atšķirībā no Latvijas izlases, kas kopā salasījās neilgi pirms turnīra, Vācijas izlase 2016. gada vasaras beigās bija gana nopietnā treniņnometnē... Kas droši vien sekmēja viņu tikšanu uz Pjončhanu.