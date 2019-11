Latvijas vadošās tenisistes saglabā vietas rangā

Vairākas izmaiņas notikušas arī vadošajā desmitniekā. Sezonu kā pasaules pirmā rakete noslēgs "WTA Finals" čempione Ešlija Bārtija no Austrālijas, aiz viņas seko Karolīna Plīškova no Čehijas un japāniete Naomi Osaka. Ar vietām apmainījušās Simona Halepa no Rumānijas un Bjanka Andresku no Kanādas, kura ieņem piekto vietu, bet pēdējo divu gadu "WTA Finals" fināliste Jeļina Svitoļina no Ukrainas ieguvusi divas pozīcijas, noslēdzot pirmo sešinieku. Pa vienai vietai zaudējušas Petra Kvitova no Čehijas un šveiciete Belinda Benčiča, bet vietām apmainījušās Kiki Bertensa no Nīderlandes un Serēna Viljamsa no ASV, kura sezonu noslēgs desmitajā vietā.