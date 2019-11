Zeps: Briedim supersērija ir svarīgāka par pasaules čempiona jostu

"Šobrīd Mairis ir Pasaules boksa organizācijas (WBO) čempions, taču viņam noteikta obligātā titula aizstāvēšana 120 dienu laikā," sarežģīto notikumu izklāstu uzsāk Brieža menedžeris Raimonds Zeps. "Briedis to nevar darīt, jo viņam ir līgums ar WBSS. Mēs gribam cīnīties WBSS finālā, un Dortikoss grib to pašu, jo vairākās pasaules boksa versijās - "BoxRec", "The Ring", "Lineal" - Briedis un Dortikoss ieņem pirmās divas vietas, Mairis ir WBO čempions, bet kubietis - Starptautiskās boksa federācijas (IBF) čempions. Turklāt tagad sanāk, ka Glovackis par Pasaules boksa padomes (WBC) jostu cīnīsies ar Ilungu Makabu no Kongo un arī nav brīvs titula cīņai WBO versijā."