Virknei sporta federāciju kopumā piešķir 362 000 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem

Nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanai kopumā pietrūkst vairāk nekā trīs miljoni eiro. Tā kā ierobežota budžeta finansējuma apstākļos papildu finansējuma piešķiršana šim mērķim 2020.gadā faktiski nav iespējama, viens no risinājumiem ir daļēja valsts līdzfinansējuma piešķiršana vēl 2019.gadā.

Līdzekļi 288 850 eiro apmērā pārdalīti no citām IZM budžeta apakšprogrammām, savukārt 753 558 eiro pārdalīti no Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Finansējuma pārdalei vēl nepieciešams saņemt Saeimas akceptu.

Savukārt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem valdība nolēma piešķirt IZM 362 000 eiro. No tiem 270 000 eiro tiks novirzīti piecām ziemas sporta veidu sporta federācijām, lai nodrošinātu to izlašu sagatavošanos un dalību sporta sacensībās 2019.-2020.gada sezonā.