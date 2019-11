"TTT Rīga" cīnās par pirmo uzvaru Eirolīgas jaunajā sezonā

Mačs sāksies plkst.17 pēc Latvijas laika, tiešraidē to translējot kanālam "Best4Sport TV".

Arī Turcijas līgā "Čukurova" basketbolistes nedemonstrē sniegumu, ko no Eirolīgas komandas varētu gaidīt. Četrās spēlēs četri zaudējumi. Tiesa, komanda, līdzīgi kā "TTT Rīga", atrodas pārbūves procesā.

Lai gan "TTT Rīga" Eirolīgā šosezon nav izcīnījusi uzvaru, rīdzinieces tiek uzskatītas par nelielām favorītēm. Pērn Turcijas klubs Eiropas kausā izcīnīja 11 uzvaras pēc kārtas un apstājās tikai ceturtdaļfināla duelī pret Eirolīgas klubu no Itālijas Skio "Familia".

Rīgas klubs iepriekšējās sezonas Eirolīgas turnīru sāka no kvalifikācijas, tajā divu spēļu summā pārspējot Aneti Šteinbergu un Venēcijas "Umana Reyer" komandu, bet 2019./2020.gada sezonā Latvijas vienībai ir tiesības spēlēt jau pamatturnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.