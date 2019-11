Latvijas hokeja izlases aizsargs Salija brīvajā laikā Ķīnā barojis lauvas

Šajā turnīrā Latvijas valstsvienības rindās startēs 11 spēlētāji no "Optibet" hokeja līgas (OHL), pieci no Rīgas "Dinamo", četri no Šveices, divi no Čehijas, četri no KHL ārvalstu klubiem, pa vienam no Vācijas un HK "Rīga", bet diviem spēlētājiem nav pārstāvēto klubu.