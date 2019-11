Sirsniņa iespaidīgais "double-double" sekmē "Ogres" basketbolistu kārtējo uzvaru

Mājinieku rindās Sirsniņš guva 20 punktus, realizējot sešus no deviņiem trīspunktu metieniem, garām aizmetot vienīgo divpunktu metienu un realizējot abus soda metienus. Bez trim atlēkušajām bumbām basketbolista kontā arī 17 rezultatīvas piespēles un mača labākais efektivitātes koeficients 36.

Liepājniekiem Rihards Kuksiks sakrāja 22 punktus un piecas rezultatīvas piespēles, bet Trojs Bārnīss pievienoja 14 punktus un deviņas bumbas zem groziem. Viesu rindās Blaus 37 minūtēs un 31 sekundē sakrāja "double-double" - guva 18 punktus, realizējot četrus no astoņiem divpunktu un divus no trim trīspunktu metieniem, kā arī četrus no sešiem soda metieniem, un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas. Žvīgurs šodien vēl nebija pieteikumā, bet rezultatīvākais viesu rindās ar 24 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm bija Sīms Markuss Posts.