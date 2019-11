Porziņģa emocionālā atgriešanās Ņujorkā: izsvilpšana, "double double" un zaudējums

Ņujorkas basketbolisti šosezon divas no savām trim uzvarām izcīnījuši tieši pret "Mavericks" vienību.

Porziņģis laukumā pavadīja 33 minūtes un 14 sekundes, kuru laikā grozā raidīja sešus no 12 divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un visus piecus soda metienus.

Porziņģis nokaitētajā gaisotnē pirmajā ceturtdaļā punktus guva tikai no soda metienu līnijas, viesiem pirmo divpadsmitminūti zaudējot ar 23:27. Arī otrā ceturkšņa sākumā viņam neveicās ar metieniem no spēles līdz ceturtajā minūtē viņš ar "danku" pielaboja komandas biedra metienu - 32:38.

Otrā puslaika otrajā minūtē liepājnieks vēlreiz ielika bumbu grozā no augšas, bet nākamajā minūtē realizēja savu pirmo un vienīgo tālmetienu mačā - 58:63. Pēdējo reizi punktus mačā viņš guva trešās ceturtdaļas pēdējā sekundē, kad ar "danku" pielaboja Dončiča tālmetienu un panāca neizšķirtu 87:87.

"Knicks" komandā latvietis no 2015. līdz 2018.gadam aizvadīja 186 regulārā čempionāta spēles, to laikā caurmērā izceļoties ar 17,8 punktiem un 7,1 atlēkušo bumbu. Jau februārī pēc aizmainīšanas uz "Mavericks" komandu Ņujorkas fani solīja latvieti izsvilpt viņa pirmajā mājas spēlē MSG un teikto pildīja jau no spēlētāju iepazīstināšanas ceremonijas. Tāpat arī mača gaitā viņš tika izsvilpts un rupji apsaukāts.