Porziņģis par Ņujorkas publikas reakciju: Zināju, ka tā būs

Porziņģis ceturtdien aizvadīja savu pirmo spēli "Madison Square Garden" pēc aizmainīšanas uz Dalasas "Mavericks". Viņš guva 20 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, taču ar to nebija gana, lai Teksasas komanda svinētu uzvaru.

"Nepievēršu tam tik lielu uzmanību. Zināju, ka atmosfēra būs tieši šāda. Biju patīkami satraukts pirms ierašanās Ņujorkā. Es par to pārāk daudz nedomāju. Man patīk šeit atgriezties, jo pietrūkt šīs pilsētas," pēcspēles intervijā žurnālistiem sacīja Porziņģis.

"Labi, ka bija emocijas. Nebūtu patīkami spēlēt hallē, kur neviens neatbalsta vai neizsvilpj. Tas ir forši, man patīk. Emocijas allaž ir labi. Es to izbaudīju."

"Madison Square Garden" publika sājā mačā parādīja savu savdabīgo izpratni par bijušā komandas spēlētāja psiholoģisko ietekmēšanu. Brīdī, kad Porziņģis stājās uz soda līnijas, skatītāji ar smaidu uz lūpām skandēja ļoti rupju saukli angļu valodā. Korekti to iztulkot latviešu valodā ir grūti, bet "Knicks" fani Porziņģi nodēvēja par cilvēka sēžamvietas daļu.

"Knicks" komandā latvietis no 2015. līdz 2018.gadam aizvadīja 186 regulārā čempionāta spēles, to laikā caurmērā izceļoties ar 17,8 punktiem un 7,1 atlēkušo bumbu. Jau februārī pēc aizmainīšanas uz "Mavericks" komandu Ņujorkas fani solīja latvieti izsvilpt viņa pirmajā mājas spēlē MSG un teikto pildīja jau no spēlētāju iepazīstināšanas ceremonijas. Tāpat arī mača gaitā viņš tika izsvilpts un rupji apsaukāts.