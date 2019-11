Latvijas futbolisti ieraida bumbu savos vārtos un piedzīvo minimālu zaudējumu

Latvijas izlasi jau sestajā minūtē pēc Andraža Šporara sitiena glāba Pāvels Šteinbors. Mača 14.minūtē savam pretspēlētājam līdzi netika Aljažs Struna, tādējādi nopelnot dzelteno kartīti. Roberts Savaļnieks ātri ievadīja bumbu spēlē, kam gatavi nebija slovēņi. Bumba sākotnēji atdūrās mājinieku aizsardzībā, bet atkārtotu sitienu izdarīja Vladimirs Kamešs, kas arī nenesa rezultātu. Īsi pēc tam pa vārtu pārliktni no aptuveni 17 metriem trāpīja Jasmins Kurtičs, tomēr rezultāts palika neizšķirts 0:0.

20.minūtē Latvijas izlases aizsardzību ar piespēli caur centru no laukuma kreisās puses pārrāva slovēņi, taču Hariss Vukčičs nespēja uzvarēt divcīņā ar Šteinboru. Atlikušajā laikā slovēņi bieži kontrolēja bumbu un vairākkārt centās sev izkārtot ērtākas sitienu pozīcijas, tomēr Latvijas aizsardzība regulāri bija ceļā bumbas lidojumam, spējot nosargāt savus vārtus neskartus. 45 minūtes noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu.

Otrā puslaika astotajā minūtē veiksme piemeklēja slovēņus, jo pēc Josipa Iličiča piespēles soda laukumā, bumbu neredzēja Tarasovs, no kura kājas tā ieripoja vārtos. Mača 64.minūtē Iličičs vēlreiz no laukuma labās malas iecentrēja bumbu Latvijas izlases soda laukumā, bet to līdz galam apstrādāt nespēja Miha Zajčs.