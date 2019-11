Gulbim sezonas izskaņā 228.vieta ATP rangā

Savukārt jau piekto reizi karjerā sezonu kā pasaules vadošais tenisists noslēdza Rafaels Nadals no Spānijas, kuru pēc sezonas noslēguma turnīra jeb "ATP Finals" apsteigt nespēja ilgstoši pirmajā vietā pabijušais serbs Novaks Džokovičs. Trešais bija Rodžers Federers no Šveices, tālāk par vietu pakāpies austrietis Dominiks Tīms, kas ir atkārtots viņa ranga rekords, bet labāko piecinieku noslēdz Daniils Medvedevs no Krievijas, kurš zaudēja vienu pozīciju.