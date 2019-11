Ģirģens piekristu kļūt par LFF prezidentu; Kariņš skeptisks par amatu apvienošanu

"Iespējams, sporta federācija meklē politisko ietekmi valdībā. No tāda viedokļa, to var izprast. Bet, vai tas būtu tas, ar ko valdības ministram būtu jānodarbojas? Es to nevērtēju pozitīvi, tāpēc viņam vajadzētu izvēlēties - strādāt valdībā vai strādāt spora federācijā, kas ir divas dažādas lietas. No vienas puses, Ģirģens atbild par iekšlietu nozari, no otras puses, tas [federācijas vadītāja amats] ir lobija darbs, lai pārliecinātu valdību ieguldīt vairāk naudas vienā nozarē. Man nešķiet, ka tas ir savienojams," uzsvēra Kariņš.