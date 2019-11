Dāvis Bertāns: Ar savu precizitāti neesmu apmierināts

Bertāns neslēpa, ka viņš nav apmierināts ar savu precizitāti no tālās distances. Šosezon rūjienietis realizējis 41,8% trīspunktu metienus.

"Nepārdzīvoju, ka katru reizi neesmu labās metienu pozīcijās, lai uzbruktu no tālās distances. Man jāpalīdz komandai arī citos veidos. Dažreiz mani cieši sedz un partneriem nav viegli atrast mani, lai droši nogādātu man bumbu," sacīja Bertāns.

"Ar savu precizitāti no trīspunktu metienu atzīmes neesmu apmierināts. Esmu uzbrucis ar 40% precizitāti, kas nozīmē, ka esmu aizmetis garām 60%. Vienmēr uz to paskatos no šīs puses. Man jāturpina strādāt, lai šis rādītājs uzlabotos," norādīja Bertāns.