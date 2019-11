"TTT Rīga" pievienojas NCAA čempione un WNBA spēlējusī Meibrija

"TTT Rīga" komandas galvenais treneris Mārtiņš Zībarts par jauno papildinājumu teica: "Marina Meibrija pārstāvēja vienu no labākajām studentu komandām - "Notre Dame" - un bija viena no atslēgas spēlētājām, izcīnot 2018. gadā NCAA čempiontitulu un šogad spēlējot finālā. Šovasar Marina spēja sevi apliecināt WNBA Losandželosas "Sparks" sastāvā, un saņēmām labas atsauksmes no viņas komandas biedres. Šī būs viņas pirmā pieredze Eiropas basketbolā, bet ceram, ka Marinai ātri izdosies iekļauties mūsu komandā un palīdzēt uzlabot sniegumu uzbrukuma organizācijā."